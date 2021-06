Quic : un nouveau standard de Google pour un web plus rapide

Une nouvelle norme concoctée par Google a été certifiée, et pourrait donner un coup de fouet à Internet.

Faire la même chose que l’ancien standard, mais en mieux. L’IETF (Internet Engineering Task Force) vient d’homologuer la technologie Quic (Quick UDP Internet Connections) concoctée par Google. Il s’agit d’une mise à jour historique du protocole de transmission des données par paquets, le TCP, utilisé sur nos réseaux depuis 1974. Si la certification vient tout juste d’aboutir, Quic est implanté depuis 2013 sur Chrome afin de tester son efficacité.

Ce protocole est donc devenu une norme pleine de promesse. D’après Google, son concepteur, il pourrait réduire le délai d’affichage des résultats des pages Web de 8% et 4% sur mobile. L’impact est encore plus important lorsque l’on parle de streaming avec un temps de mise en mémoire tampon chutant de 18% pour les ordinateurs et 15% pour les mobiles. Le TCP ne disparaîtra pas complètement d’internet, même si Quic est plus rapide et capable de récupérer rapidement les paquets de données égarés. A une époque où la sécurité sur le web est mise en avant, le standard a pour atout d’accélérer les connexions chiffrées.

Maintenant qu’il est validé, Quic va pouvoir être intégré lentement dans les entreprises et les organisations. Mais il ne faut pas se leurrer, si prometteuse qu’elle soit, cette technologie pourrait ne pas recouvrir l’intégralité d’internet.

Source : Futura