Altice : lancement du nouveau service RMC-BFM Play le 24 juin

La nouvelle plateforme de replay pour toutes les chaînes BFM et RMC débarquera dans 20 jours.

A l’instar de my TF1 et 6play, les chaînes BFM TV, BFM Business, RMC Story, RMC Découverte, vont s’unifier dans un seul et même service de rattrapage. “Dans les semaines à venir sera créée une plateforme de replay pour toutes les chaînes du groupe Altice, baptisée RMC-BFM Play”, a révélé début avril au JDD Marc-Olivier Fogiel, directeur général de la première chaîne française d’info en continu. Selon les informations de Satellifax, la plateforme vivra ses premières heures le 24 juin prochain. Cette dernière devrait débarquer sur les box des opérateurs.