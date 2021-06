Free envoie un mail à ses abonnés Freebox pour les informer d’une nouveauté sur Amazon Prime Video

Free rappelle à ses abonnés fans de tennis la diffusion de matchs de Roland Garros sur Prime Video.

“Profitez du tournoi de Roland-Garros en regardant les 10 sessions de soirée et tous les matchs sur le court Simonne-Mathieu disponibles uniquement sur Prime Video”, informe Free actuellement dans un courriel envoyés à ses abonnés Freebox. Le géant américain dispose en effet de ces droits TV en exclusivité (dont 2 quarts de finale) et tente cette année le service gagnant avec la retransmission partagée des demi-finales et des finales simples et doubles Messieurs mais aussi simples et doubles Dames, ainsi que pour la finale double mixte.

Inclus sans surcoût dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime est accessible à 5,99€/mois sur la Freebox Pop, Révolution, One et mini 4K. Pour en bénéficier, il faut se rendre dans l’espace abonné, rubrique télévision puis “gérer mon compte Amazon Prime”. Les 30 premiers jours sont offerts.