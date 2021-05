Free Réunion au ralenti suite à des incidents sur les câbles sous-marins

Un incident majeur sur les câbles sous-marins EaSSy et EIG ralentissent fortement le réseau internet mobile et fixe de l’île de La Réunion, Free Mobile est impacté également.

Des travaux de maintenance sur le câble sous-marin sont actuellement en cours sur SAT-3 qui dessert SAFE. En plus de ces travaux les câbles EaSSy et EIG rencontrent de gros problèmes techniques au niveau du Port du Soudan et en Égypte. Ces incidents et ces travaux tombent donc très mal, pénalisant les principales routes de La Réunion en période de télétravail.

L’ensemble des opérateurs sont touchés par des ralentissements, concernant Free Réunion (TELCO OI), la data mobile tourne au ralenti principalement en heures de pointe. Outre cela, l’opérateur de Xavier Niel accuse quelques problèmes de SMS avec SFR Réunion.

Les sociétés de maintenance et en charge des travaux ont déjà mobilisé leurs équipes techniques pour rétablir la situation dans les meilleurs délais.