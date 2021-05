À partir du 27 mai, Spotify vous permettra d’assister à des concerts virtuels en live

Cela fait un an que les concerts ne se déroulent plus du fait de la pandémie. Pour les passionnés à qui cela aurait manqué, Spotify va mettre en place des concerts virtuels.

Dès le 27 mai prochain, Spotify vous donne rendez-vous sur une page Web nommée spotify.live. Via cette page, vous pourrez accéder à des concerts live de différents artistes. Pour le moment, seulement cinq concerts virtuels seront proposés au lancement. Les performances live de Rag’n’Bone Man, The Black Keys, Bleachers, Leon Bridges et Girl in Red seront disponibles moyennant un prix s’élevant a une douzaine d’euros. Tout laisse à penser que Spotify alimentera régulièrement sa plate-forme de nouveaux concerts.

“Bien que certaines parties du monde commencent à s’ouvrir, nous reconnaissons que tout le monde n’est pas encore à l’aise ou capable d’assister à des événements en personne. Ces spectacles permettront aux fans de découvrir et de soutenir leurs artistes préférés tout en s’immergeant dans une expérience de type performance, dont ils ont envie” précise Spotify.

Afin de profiter de ces performances musicales, il ne sera pas obligatoire de disposer d’un abonnement Spotify premium. En vous créant ou vous connectant à un compte gratuit, le service sera accessible.

Source : Presse Citron