Starlink et Google main dans la main pour le très haut débit par satellite dans le monde

Le très haut débit par satellite de SpaceX s’est fait un allié de poids et annonce un nouveau partenariat avec Google Cloud pour fournir internet à travers le monde.

Elon Musk et Google partenaires. La filiale Cloud du géant américain a annoncé la semaine dernière avoir signé un partenariat avec le nouveau service de très haut débit par satellite Starlink. Concrètement, les stations au sol du service de SpaceX seront intégrées aux bases de données de Google Cloud, permettant ainsi un meilleur accès au cloud et à internet en général.

De quoi assurer l’émission de données en toute sécurité des 1500 satellites lancés par Space X à ce jour, toujours avec une faible latence et de manière stable. La firme annonce également que cet accord permettra notamment à certaines organisations d’accéder plus facilement à des applications dans le Cloud, ou même aux services de cloud tout simplement. Il est notamment fait mention du machine learning ou de l’intelligence artificielle. La directrice des opérations de SpaceX s’est félicitée de cet accord, annonçant par ailleurs que cet accord représentait un pas de plus vers “la connexion rapide et sécurisée que les organisations modernes attendent“.

Pour rappel, les offres de SpaceX sont récemment arrivées en France, à un prix assez haut et en précommande. Le service est pour l’instant disponible uniquement pour un nombre limité d’utilisateurs par zone de couverture.