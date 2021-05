NRJ Mobile dégaine un forfait 4G pour les petits consommateurs, le prix ne bouge pas après un an

Un prix serré ne changeant pas au bout d’un an et une quantité de data mobile loin d’être ridicule, voilà ce que propose NRJ Mobile dans le cadre d’une série limitée.

Certains ont besoin d’une petite quantité de data pour l’Internet mobile, mais quand même plus que les 50 ou 100 Mo proposés par certains forfaits à moins de 5 euros. C’est à eux que s’adresse l’offre fraîchement dégainée par NRJ Mobile, marque désormais dans le giron de Bouygues Télécom.

Disponible jusqu’au 26 mai 2021, le forfait NRJ Mobile en question comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’une enveloppe data de 3 Go utilisable en 3G et 4G. Pas de quoi envisager de longues sessions de streaming vidéo, mais plus qu’une session de surf occasionnelle et quelques e-mails. Sans engagement, il coûte 3,99 euros par mois. “Et pas seulement la première année”, est-il indiqué concernant la durée du tarif promotionnel. Comme à l’accoutumée, il faudra prévoir 10 euros au moment de la commande pour l’acquisition de la carte SIM triple découpe.

Tout comme Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à Euro Information Telecom, 5e opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.