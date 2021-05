Free Mobile : un nouveau smartphone Xiaomi disponible en précommande dans la boutique

Un nouveau smartphone 5G haut de gamme débarque dans la boutique Free Mobile.

Xiaomi avait confirmé sa disponibilité chez Free. Le smartphone Mi 11i 5G apparaît désormais en précommande dans la boutique de l’opérateur. Il y a d’ailleurs une coquille sur le site du telco. Comme nous l’a confirmé le fabricant, le smartphone est en précommande du 11 au 27 mai. Les livraisons ne peuvent par conséquent pas débuter le 12 mai.

Disponible dans une capacité 256 Go et un coloris noir, il coûte 699 euros au comptant. On peut également l’acquérir en quatre fois sans frais, à savoir 3 versements de 166 euros, après un premier versement de 201 euros. Une offre de reprise sur votre ancien mobile permet de réduire le prix de 600 euros.

Dans les grandes lignes, le Xiaomi Mi 11i 5G s’équipe d’un chipset Snapdragon 888, d’un écran AMOLED 6,7 pouces FHD+ 120 Hz, d’un capteur photo principal de 108 Mégapixels et d’une batterie 4 520 mAh rechargeable en 33 Watts. On a également un capteur photo 20 Mégapixels pour les selfies et un double haut-parleur stéréo. Comme son nom l’indique, le smartphone est 5G, mais également compatible avec la 4G 700 MHz.

Ci-dessous, les caractéristiques complètes du Xiaomi Mi 11i :