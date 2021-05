Twitter : après la course aux likes, celles aux pourboires

Twitter teste actuellement une nouvelle fonction pour les créateurs de contenus sur sa plate-forme.

Après la course aux followers et aux likes, les créateurs de contenus sur Twitter vont pouvoir solliciter une nouvelle gratification de la part de leur communauté de fans. Le réseau social à l’oiseau bleu teste en effet depuis peu la possibilité de laisser un pourboire à ses comptes utilisateurs favoris. La possibilité devra avoir été activée depuis le profil. Via un bouton, il sera ainsi possible de payer via des services tels que Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ou Venmo.

“Nous voulons que vous puissiez plus facilement vous soutenir les uns les autres au-delà des follows, retweets, et likes”, explique Twitter. “C’est la première étape de notre plan pour créer de nouvelles façons de donner et recevoir du soutien sur Twitter, avec de l’argent”, ajoute-t-il. Le service a fait savoir qu’il ne percevra pas de commission sur les pourboires.

show your love, leave a tip now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸 more coming soon… pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter) May 6, 2021

Dans un autre registre, Twitter déploie depuis peu un système d’alerte pour inviter l’utilisateur à réfléchir avant de publier et ainsi limiter la proportion de contenus haineux sur sa plate-forme.

Source : France info