Free ajoute une nouvelle promo à un Galaxy déjà en promo, en plus du crédit gratuit

Le Samsung bénéficie d’une nouvelle ODR proposée par Free, en plus d’une ODR constructeur, si vous choisissez la formule Free Flex.

Le Galaxy A33 5G bénéficiait déjà d’une offre de remboursement (ODR) de 30€ jusqu’au 21 juin, à l’achat ou avec Free Flex. Free vident d’y ajouter un ODR de 30€ également, soit 60€ au total, exclusivement si vous choisissez la formule de crédit gratuit Free Flex.

Avec cette formule sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 61€ (soit au final 1€ avec déduction des deux ODR), puis 24 loyers suivants de 10,99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 54€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois.

La formule Free Flex, un mix entre un crédit gratuit et une location, permet de bénéficier d’une large gamme de smartphones, en payant une petite partie chaque mois durant 24 mois, et en ayant la possibilité de le conserver à l’issue de cette période. Et s’il est toujours possible d’acheter son smartphone au comptant dans la boutique Free Mobile, l’opérateur privilégie son offre Free Flex, en proposant régulièrement des ODR uniquement pour cette formule. Concrètement, une fois le smartphone reçu le remboursement se fera sous forme d’avoir sur facture(s) à partir de votre 3ème facture après validation de votre demande, excepté en cas de retour de votre mobile après rétractation