Une nouvelle application a été lancée sur la Freebox Révolution et la Freebox Delta

Un nouveau jeu pour les amateurs de lettres.

Une nouvelle application est dès à présent disponible dans le FreeStore de la Freebox Révolution et Delta-Devialet. Il s’agit d’un jeu nommé Wordle, inventé à l’automne 2021 par un ingénieur Américain Josh Wordle, d’où le nom du jeu, à peu près, pour s’occuper chez lui avec son petit ami alors qu’ils sortaient peu en pleine pandémie, précise gusandco.ne. Il s’agit donc d’une adaptation sur la Freebox réalisée par Eliott, qui propose déjà plusieurs jeux et applications sur le Freestore.

Le concept est simple et rappelle le jeu TV Motus. Une grille vous est proposée et vous avez le droit à 6 essais pour deviner un mot de cinq lettres. Le jeu indique les lettres bien placées et celles qui ne le sont pas. Wordle est disponible et téléchargeable dans le FreeStore, au tarif de 0,49€