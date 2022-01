Netflix : 12 jeux gratuits sont désormais disponibles sur iOS et Android

Le catalogue de jeux s’étoffe se Netflix. Le géant américain prépare des surprises cette année.

“12 jeux sont désormais disponibles sur votre app Netflix mobile iOS et Android. Il suffit de scroller un peu pour les trouver. Ce n’est que le début, de nouvelles surprises arrivent en 2022”, annonce aujourd’hui le leader mondial de la SVOD. Après s’être lancé en novembre dernier sur le marché du gaming mobile avec 5 jeux, le mastodonte américain continue de faire évoluer son offre. On retrouve aujourd’hui dans son catalogue : Stranger Things : 1984, Stranger Things 3 : Le Jeu, Shooting Hoops, Teeter (Up), Card Blast, Asphalt Xtreme, Krispee Street, Dominoes Café, Arcanium : Rise of Akhan, Knittens, Bowling Ballers et Wonderputt Forever.

Le gameplay de chaque jeu varie, les genres aussi, de l’arcade à la réflexion et l’adresse en passant par l’aventure et les courses de voitures. La sauvegarde est automatique et liée à votre compte Netflix et même à votre profil. Ces opus sont gratuits et sans publicité, à condition de posséder un abonnement Netflix. Si vous êtes déjà connectés sur l’application de la plateforme, le jeu pourra se lancer automatiquement, sinon il faudra bien sûr saisir vos identifiants Netflix ou vous abonner.

Pour rappel, la formule Essentiel de Netflix (un seul écran et définition SD) est incluse pour les abonnés Freebox Delta.