Interview Univers Freebox : Free vous dit tout sur le déploiement du FTTH et ses objectifs pour fibrer tous les abonnés Freebox

Une interview pour tout savoir sur le déploiement de la fibre de Free.

Free a participé fin 2021 au salon des maires pour la première fois. L’opérateur a ainsi présenté ses offres pro, fibre et 5G aux élus municipaux de France. A cette occasion, Univers Freebox s’est rendu sur le stand de Free et a rencontré les responsables des différents services de l’opérateur.

Après l’interview de Thomas Reynaud, le Directeur Général d’Iliad/Free. qui a répondu aux différentes questions d’actualité de l’opérateur, et Ombeline Bartin, la Directrice des affaires publiques , et Vincent Poulbère, le Directeur Marketing et commercial de Free Pro, nous vous proposons aujourd’hui de découvrir l’interview de Thibault GENTIEN , le Directeur des ventes Fibre chez Iliad / Free. Il nous explique comment se passe le déploiement FTTH chez Free.

La Fibre ça se déploie à vitesse grand V, quel est l’intérêt d’avoir un stand au salon des maires ?

Aujourd’hui, Free commercialise 24 millions de prises éligibles sur 12 000 communes. C’est une commune sur trois qui peut avoir les offres Fibre Free. Donc il faut le faire savoir à tous les maires et à toutes les collectivités locales.

Concrètement les maires qui viennent vous voir ici, c’est pour avoir la Fibre ?

C’est pour avoir des informations : Quand Free est arrivé ? La fibre a t elle été déployée par un opérateur d’infrastructure ? Quand seront nous présent commercialement. On les incite à remplir des formulaires d’intérêt qui sont disponibles sur le site de Free.fr

On sait que pour les déploiements d’antennes 5G les communes font parfois des difficultés. Est ce le cas pour l’installation de la Fibre. ?

Les communes sont très appétentes à l’arrivée d la Fibre, et à l’arrivée des opérateurs commerciaux pour bénéficier des meilleures offres.

On a franchi un palier chez Free : vous avez annoncé avoir plus d’abonnés Fibre que d’abonné en ADSL. C’est pour quand le 100% Fibre ?

Déjà, on va commencer par avoir 100% de la France fibrée ; aujourd’hui c’est 24 millions de logements et il y a 35 millions de logements en France donc il y a encore 2 à 3 ans de déploiement. Toutes nos équipes œuvrent pour que la bascule de technologie se fasse. Et aujourd’hui on est très confiant pour que l’on continue à progresser de façon très importante. La part d’abonné fibré va passer d’une petite majorité à une très grand majorité dans les prochains mois.

En quoi les communes vous aident à installer la Fibre ? En vous donnant le passage dans les trottoirs par exemple ?

Pas du tout ! Parce que cela est fait avec les opérateurs d’infrastructures. Les communes nous aident parce qu’elles communiquent sur le fait que tous les opérateurs soient présents et une grande partie d’entre elles organisent des réunions d’informations publiques où les opérateurs sont présents, donc du coup les abonnés, les administrés prennent conscience qu’il y a plusieurs opérateurs et qu’ils ont le choix de plusieurs tarifs.

Les habitants qui n’ont pas la Fibre chez eux, peuvent ils intervenir auprès de leurs maire ?

Il peut y avoir quelques cas de figure où c’est utile mais la plupart du temps ce n’est pas avec la mairie qu’il faut voir cela mais avec l’opérateur d’infrastructures :et c’est lui qui est en contact avec la mairie et qui prévoit le déploiement.

Free était le 1er recruteur sur la Fibre les trimestres précédents mais Orange vous dépasse actuellement cela veut dire que vous déployez moins vite qu’Orange ?

Non cela ne veut pas dire qu’on commercialise moins vite. Cela veut dire qu’aujourd’hui, il nous manque une vingtaine de RIP qu’on ne commercialise pas encore, cela explique une grande partie de l’écart que l’on a dans nos performances commerciales. Mais aujourd’hui on reste le 1er opérateur alternatif en termes de croissance de parc sur la Fibre.

On sait qu’il y a un opérateur avec lequel vous avez un peu de mal .. c’est SFR …Avez-vous une date à laquelle vous serez présent sur les RIP de SFR ?

Les choses se sont bien débloquées avec XP Fibre : aujourd’hui on envisage les 1ères ouvertures de réseau qui sont exploités par XP Fibre plutôt dans le Sud de la France, dans le Sud Ouest de la France…”

En terme d’usages : y aura t il de nouveaux usages ou attendez-vous qu’il y ait une grande majorité d’abonnés en Fibre ?

La Fibre est un nouvel usage en soi : parce qu’elle va permettre beaucoup plus de possibilités sur les connectivités des appareils à la maison que ce soit la connexion d’appareils à usage domestique, de sécurité : tous ces éléments-là rentrent dans l’usage qui est induit par l’arrivée de la Fibre et par la capacité à pouvoir mettre une caméra et visualiser à distance ….

Concernant les problèmes de raccordement, l’origine est plutôt du coté des opérateurs d’infrastructures, mais est-ce que Free intervient et met en place des process pour améliorer la situation ?

La majorité des foyers sont raccordés en un seul rendez-vous. Effectivement, il y a des raccordements qui sont plus complexes, des raccordements qui sont très difficiles ou qui ne se finalisent pas mais cela reste quand même minoritaire.

Dans ces cas-là, effectivement, on doit réitérer plusieurs tentatives donc c’est coûteux, c’est chronophage, et c’est mal vécu par nos abonnés parce qu’ils pensent l’avoir, et ils doivent attendre encore. Ils sont déçus d’un échec de raccordement.

Aujourd’hui, Free s’inscrit dans les protocoles qui sont menés avec tous les opérateurs et notamment dans le stock V2 qui permet de sécuriser un certain nombre d’actions pour qu’effectivement le réseau qui est déployé par les opérateurs d’infrastructures soit maintenu dans les meilleures conditions d’exploitabilité. Donc aujourd’hui oui on travaille dessus, les équipes de Free Réseau forment les techniciens et nous avons aussi nos équipes internes qui vont faire les raccordements complexes.

Le plus important : comment savoir si on est éligible à la Fibre chez Free ?

C’est très simple on fait un test d’éligibilité. Il y a deux cas de figure : on peut souscrire à une offre Fibre ou une offre ADSL Si vous êtes éligibles à la Fibre c’est une bonne nouvelle ! Si c’est l’ADSL : vous pouvez souscrire à l’’ADSL et vous pouvez aussi remplir un formulaire d’intérêt Fibre dispo sur la carte Free.fr. Vous pouvez suivre le déploiement sur la carte que nous mettons à jour régulièrement. Quand c’est foncé c’est qu’on est éligible. Quand c’est clair c’est qu’on n’est pas encore éligible. Lorsque je trouve un logement je vais cliquer dessus.. (vous pouvez retrouver le tutoriel vidéo d’Univers Freebox concernant la carte fibre de Free)