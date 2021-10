A l’occasion du lancement d’Alexa sur la Révolution, Free propose une offre promo exclusive pour les abonnés Freebox

Accueillez Alexa chez vous grâce à une grosse promotion proposée par Free

Nous vous annoncions ce soir que la Freebox Révolution était désormais pilotable avec l’assistant vocal Alexa. Cela fonctionne avec votre smartphone et l’application Alexa, tous les appareils Echo et Fire TV, les téléviseurs Samsung et LG (suivant les modèles) ainsi que les enceintes Sonos et Sony.

Et afin de bénéficier au mieux de ces nouvelles fonctionnalités vocales, Free annonce que les abonnés Freebox qui ont activé la skill bénéficient, jusqu’au 6 novembre 2021 seulement, d’une offre exclusive sur l’achat d’une enceinte Amazon Echo Dot 4ème génération : 29,99€ au lieu de 59,99€ 1.

Pour en profiter, c’est simple il suffit de :

1. Télécharger l’application Alexa et d’activer la Skill Freebox Player depuis un smartphone (l’abonné devra attendre la réception de son enceinte Amazon Echo Dot pour finaliser la configuration).

2. La promotion sera automatiquement appliquée sur le compte Amazon de l’abonné dans le jour suivant l’activation de la Skill. Amazon lui enverra un email pour l’informer.

3. Se rendre sur amazon.fr pour acheter l’Echo Dot 4ème génération. La promotion sera appliquée automatiquement et visible dans le panier jusqu’au 6 novembre inclus.