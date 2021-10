Totalement fibrés : Free tient ses promesses et lance de nouveaux services, des promos Freebox sur son site web, etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette nouvelle émission de la rentrée, nous listons les nouveaux services lancés cette semaine, et qui avaient été annoncés lors de la convention Free ; Pour une fois l’opérateur a tenu les délais annoncés ! Des chaînes TV arrivent, d’autres sont offertes, on fait les tour des contenus proposés sur la Freebox. Free change-t-il de stratégie quant à ses promos ? Pour la première fois elles sont directement proposées sur site web et plus sur Veepee, on vous donne notre avis sur les avantages et les inconvénients. Et bien sûr on retrouve toutes nos rubriques habituelles. Bon visionnage !

