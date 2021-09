Vidéo Club Freebox : Univers Ciné lance une promo spéciale avec Arte

Le service VOD Univers Ciné vient de lancer une opération spéciale avec une sélection de films soutenus par la rédaction du magazine Télérama à partir de 1,99 €. 20 films sont ainsi proposés, dont certains ont été primés aux César cette année, L’offre est disponible jusqu’au 7 octobre.

Au programme de cette sélection, des films qui ont enchanté les salles françaises : De Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal, à Eté 85 de François Ozon, Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait de Emmanuel Mouret, The Rider de Chloé Zhao, ou Dark Waters de Todd Haynes, à Felicita de Bruno Merle, Madre de Rodrigo Sorogoyen au documentaire Adolescentes de Sébastien Lifshitz, et bien plus encore…