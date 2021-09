Tuto vidéo Univers Freebox : comment utiliser le nouveau service de partage de fichiers de Free

Régulièrement, Univers Freebox vous propose des tutoriels et des astuces pour découvrir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous nous intéressons au service Free Transfert, lancé cet été par l’opérateur. Il s’agit de son nouveau système de transfert et de partage de fichiers, plus ergonomique et plus sécurisé que le précédent. C’est un outil très simple d’utilisation et qui permet des envois jusqu’à 50 Go et jusqu’à 50 destinataires, et le tout sans avoir besoin de créer de compte. On vous fait découvrir tout ça dans la vidéo ci-dessous.

