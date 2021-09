Orange va mettre fin à l’engagement sur ses forfaits mobiles

Un grand chamboulement à venir dans les offres de l’opérateur historique : fini l’engagement sur les forfaits seuls et plus de 5G illimitée.

Orange va revoir ses offres mobiles (hors-Sosh) et bousculer sa grille. D’après les informations d’iGen, l’opérateur se prépare à supprimer complètement l’engagement sur ses forfaits classiques dans le cas où l’abonné n’achète pas un mobile. Cette nouvelle politique devrait être appliquée durant la première semaine d’octobre.

Dans cette nouvelle grille dévoilée par nos confrères, on constate notamment la disparition d’un forfait qui avait fait parler de lui à son lancement : le forfait 5G illimité à 79.99€/mois puis 94.99€/mois. D’autres offres passent à la trappe, notamment celui proposant 80 Go en 4G, mais également plusieurs offres 5G avec 7o, 100 et 150 Go.

Voici la liste des forfaits 4G qui seront proposés par l’opérateur le mois prochain. A noter que les tarifs affichés sont ceux réservés aux clients mobiles seuls, et non les clients Open ou ceux ayant souscrit à une offre 4G Box de l’opérateur :

2h et 100 Mo à 7,99 €/mois (au lieu de 2,99 € sur 12 mois puis 7,99 €)

2h et 20 Go à 18,99 €/mois (au lieu de 13,99 € sur 12 mois puis 18,99 €)

10 Go à 26,99 €/mois (au lieu de 21,99 € sur 12 mois puis 26,99 €)

70 Go à 29,99 €/mois (au lieu de 19,99 € sur 12 mois puis 34,99 €)

Quant aux futures offres 5G d’Orange, l’opérateur proposera trois forfaits inédits contre quatre précédemment, avec au minimum 120 Go de data à utiliser à 32,99 €/mois. A cela s’ajoutent un forfait à 130 Go pour 44,99 €/mois et un plus conséquent proposant 200 Go à 64,99 €/mois. Un forfait disparaît donc, mais la 5G sera ainsi réservée aux plus gros consommateurs de data chez l’opérateur.