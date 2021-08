THROWBACK 2020/21 : Iliad à la conquête de l’Europe sur le mobile et bientôt sur le fixe avec la Freebox

[THROWBACK 2020/21] Le 21 sept dernier, nous annoncions notre intention d’acquérir @Play_Polska, leader du marché mobile polonais 🇵🇱 Un an plus tard : l’intégration est un vif succès et nous préparons notre entrée sur le marché du Fixe en Pologne #WhatAYear pic.twitter.com/w81UIDQRUD

Groupe iliad (@GroupeIliad) August 19, 2021