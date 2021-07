Etude Ifop pour l’ARCEP : Les français plébiscitent Orange sur la fixe et Free sur le mobile

Les français placent Orange et Free en tête.

En plus de l’étude globale sur la satisfaction des français pour les opérateurs mobile et fixe, l’ARCEP a détaillé les notes obtenues individuellement par Free, Orange, SFR et Bouygues Télécom, sur chacun des critères. Ces résultats reposent sur un sondage réalisé par IFOP en novembre 2020 auprès d’un échantillon représentatif de 4010 répondants. Il a pour objectif de refléter l’expérience des utilisateurs et leur ressenti.

Au classement général, qui intègre la satisfaction aussi bien sur le fixe que sur le mobile, c’est Orange que se classe premier, avec une note de 7,7/10. L’opérateur historique est suivi de près par Free avec une note de 7,6/10. Vient ensuite Bouygues Télécom avec 7,4/10 et enfin SFR qui ferme la marche avec 7,1/10.

Si on regarde les performances de chaque opérateur concernant uniquement le fixe, le classement reste le même, avec Orange premier en satisfaction, que ce soit sur l’ADSL ou la fibre, suivi par Free. SFR, quant à lui, décroche par rapport à ses concurrents en étant le seul à obtenir une note inférieure 7/10. A noter que es abonnés Fibre ont un meilleur niveau de satisfaction que les abonnés ADSL à l’exception des abonnés SFR qui notent leur fournisseur de manière équivalente peu importe leur mode d’accès à Internet

Concernant le mobile, cette fois c’est Free qui prend la tête avec une note de satisfaction de 6/10. Il est suivi de près par Orange avec 5,9/10. Vient ensuite Bouygues Télécom avec 5,8/10 et enfin SFR avec 5,6/10.