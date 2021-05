Freebox Pop et mini 4K : une nouvelle chaîne cinéma gratuite via Pluto TV

La plateforme AVoD Pluto, disponible sur les Freebox Pop et mini 4K, vient d’ajouter une nouvelle chaîne cinéma gratuite.

Gratuit et rémunéré par la publicité, le service du groupe ViacomCBS Networks International (MTV, Paramount Channel, Comedy CentralL, Game On, Nickelodeon) est disponible sur Android TV et donc sur Freebox Pop et Mini 4K, depuis début février. Cette plateforme propose déjà 40 chaînes aux thématiques très variées, du cinéma au sport, en passant par la jeunesse, le lifestyle et les documentaires. Parmi ce catalogue, sont à retrouver Pluto TV Ciné, Pluto TV Action, Pluto TV Drama, toutes éditorialisées autour de programmes couvrant les genres les plus populaires.

Pluto TV vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc avec une chaîne cinéma, nommée Pluto TV Romance. Cette nouvelle chaîne, disponible sur la Canal 57, propose des films, téléfilms et feuilletons pour tous les fans d’histoires romantiques.

A noter qu’une fois l’application téléchargée sur la Freebox, aucun compte n’est nécessaire pour accéder à cette plateforme. Univers Freebox vous présente le détail de la plateforme Pluto TV sur cet article

