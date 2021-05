C’est fait ! TF1 s’empare du Groupe M6

Le Groupe M6 va finalement se marier avec TF1

Plusieurs acteurs étaient en lice, notamment Xavier Niel ou encore Vivendi, mais c’est finalement le Groupe Bouygues et sa filiale TF1 qui viennent de racheter le Groupe M6, ainsi que l’annonce ce soir Le Figaro. Le Groupe de Martin Bouygues s’empare en effet de 30% de M6, qui avait été mis en vente par l’allemand Berteslmann. Ce dernier conservera 16%, et le solde restera coté en bourse. Cet accord a lieu ce week-end et permettra à Nicolas de Tavernost, actuellement président du directoire du groupe M6, d’être Chairman dans le nouvel ensemble qui sera dirigé par TF1.

Cette annonce, qui sera officialisée ce mardi, était attendue puisque Thomas Rabe, PDG du groupe allemand Bertelsmann (détenteur de RTL Group) avait annoncé qu’une “fusion avec TF1 s’inscrirait dans notre stratégie de poursuite active de la consolidation du marché. Cependant, il existe des obstacles réglementaires“. Le Figaro précise d’ailleurs que l’objectif de Thomas Rabe était de “construire un nouvel ensemble capable de résister au tsunami des plateformes de streaming vidéo comme Netflix ou Disney+”