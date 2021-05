Freebox Pop et mini 4K : découvrez Lego TV et ses contenus thématisés pour les enfants

Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir l’application Lego TV. Elle propose de nombreux contenus gratuits pour les enfants en lien avec la célèbre franchise Lego.

Vos enfants aiment l’univers Lego ? Vous cherchez du contenu pour les occuper par temps pluvieux ? L’application Lego TV est justement disponible sur les appareils Android TV, et par extension sur les players Freebox Pop et mini 4K. Il existe aussi en version mobile sur Android et iOS. Univers Freebox vous propose un petit tour du propriétaire.

Télécharger l’application sur le Play Store

Il faut tout d’abord se rendre dans le Play Store de votre Freebox pour télécharger l’application Lego TV qui est disponible gratuitement, pèse quelques dizaines de mégaoctets et dont la dernière mise à jour remonte à février dernier.

Une interface d’accueil en deux parties

Au lancement de l’application, pas d’identifiant à saisir ni de compte à créer. On arrive directement sur l’interface principale qui se compose en deux parties, avec des contenus triés par thématique dans la partie supérieure (amitiés, aventures, héros, véhicules, etc.) et des contenus triés par licence dans la partie inférieure (Disney, Harry Potter, Jurassic Park, Minecraft, Star Wars, etc.).

Après avoir choisi la thématique ou la licence, on atterrit sur une page contenant des vignettes de prévisualisation sur laquelle il suffit d’appuyer pour charger le contenu. Si l’on remarque l’organisation chronologique, du plus récent au plus ancien, le choix d’un empilement de vignettes n’est pas le meilleur en termes de visibilité. On a vite l’impression de désordre. Dommage.

Un lecteur qui va à l’essentiel

Apparaissant après l’appui sur un bouton de la télécommande, les contrôles lors de la lecture sont extrêmement basiques, ramenés à l’essentiel : retour, lecture/pause et avance. Une barre de progression indique l’avancement dans le contenu. Au bout, il y a d’ailleurs la durée du contenu.

Petit clin d’oeil à la licence Lego, une animation avec des logos matérialise le temps de chargement lors d’une remise en lecture ou d’un avancement dans le contenu.

Contenu en anglais et petits couacs

Si les contenus sont en nombre, une petite partie est en anglais, malgré un titre en français. Mieux vaut donc avoir jeté un oeil avant de lancer la lecture pour l’enfant. Durant notre test, quelques rares contenus refusaient de se lancer et renvoyaient un message d’erreur.

Des paramètres… aux abonnés absents

Pas de paramètres à foison ici. Au mieux pourra-t-on changer la langue pour les mentions légales, accessibles après un appui sur la flèche du haut depuis la page d’accueil.

VERDICT

Le jeu de mots est facile, mais Lego TV ne casse pas vraiment des briques. Assez gâtée en termes de contenus, dotée d’un lecteur simple à utiliser, disponible gratuitement et épargnée par la publicité à tout-va, elle peut se montrer intéressante si vous avez des enfants. Elle mériterait cependant une meilleure organisation pour ses contenus pour éviter l’impression de fouillis. Sans oublier ces quelques contenus en anglais ou inaccessibles.