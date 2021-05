Insolite : un logo de fruit attire les foudres d’Apple

Ne prenez pas Apple pour une poire, où il vous en cuira. Après des mois de bataille, la société Prepear a dû modifier son log en forme de poire face à la pression d’Apple.

La recette du succès ? Apple protège à tout prix son logo iconique et n’hésite pas à s’attaquer aux petites entreprises qui pourraient se lier à son image. En août dernier, la firme de Cupertino a initié une procédure judiciaire contre la société Super Healthy Kids, proposant le service Prepear, avec un logo en forme… de poire.

Pour le géant américain, l’application ne pouvait pas déposer son design auprès du bureau américain des brevets et des marques de commerces à cause d’un design de fruit minimaliste “avec une feuille qui penche sur la droite“, qui rappelle “immédiatement notre fameux logo et crée une impression commerciale similaire.”

L’application permettant de stocker des recettes et de commander des aliments en ligne ne voulait absolument pas céder aux contraintes d’Apple. Cependant, s’opposer au géant de la tech lorsque l’on est une TPE de cinq employés, ce n’est pas de la tarte. Prepear avait donc lancé une pétition, avec 270 000 signataires pour défendre sa cause.

Crédit Photo : The Verge

Un accord a finalement été trouvé suite à des négociations entre les deux parties. La feuille de la poire a été redesignée pour ne plus rappeler celle de la Pomme. Une bataille qui aura coûté plusieurs milliers de dollars de frais juridiques à Prepear, la forçant même à licencier un membre de son équipe pour couvrir les dépenses. Son cofondateur s’est exprimé sur le sujet : «c’est une expérience très terrifiante d’être attaqué légalement par l’une des plus grandes entreprises du monde, même si nous n’avons clairement rien fait de mal, et nous comprenons pourquoi la plupart des entreprises cèdent et changent leurs logos» .

Source: le Figaro