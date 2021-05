Un phishing déguisé en opportunité pour appâter les abonnés Free

Les abonnés Free doivent redoubler de vigilance. Ils sont les cibles d’une nouvelle campagne de phishing.

“Félicitations ! Vous avez été sélectionné”, telle est la promesse d’un e-mail avec comme expéditeur affiché “Free.fr”.

En ouvrant la missive, l’internaute découvre une prétendue “opportunité” à saisir, mais surtout “à durée limitée”. En guise d’appât ; la rondelette somme de 1 000 euros. Il s’agit simplement de prendre une minute de son temps pour répondre à un questionnaire sur l’opérateur de Xavier Niel pour profiter de cette…“offer speciale”. Cela explique peut-être l’adresse à Las Vegas visible dans la seconde image cliquable. Oui, pas de texte dans cet e-mail, mais uniquement des images cliquables, ce qui renforce a priori l’impression d’être face à une arnaque.

Si l’internaute consulte l’e-mail depuis son mobile et tapote volontairement (ou involontairement) sur l’une des images, il atterrira sur une page Web lui indiquant que son adresse IP a été sélectionné (sans ’e’ à la fin, évidemment) pour recevoir gratuitement un Apple iPhone 12 ou un Samsung Galaxy S20. Pour le presser un peu plus, félicitations, gros bouton rouge et commentaires d’utilisateurs gâtés sont de la partie. Sans oublier ce petit décompte de 6 minutes et 30 secondes bien en vue.

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS. Pensez également à signaler tout site de phishing sur http://phishing-initiative.com/.