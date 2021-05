Free lance un simulateur d’économies pratique à destination de ses futurs abonnés

Combien économiseriez-vous en souscrivant à un forfait Free Mobile avec un avantage Freebox ? L’opérateur vous propose un nouvel outil pour le savoir précisément.

Rangez votre calculatrice. Free lance aujourd’hui un “simulateur d’économies”, pour connaître en quelques clics les économies que vous pouvez réaliser en un an en vous abonnant à la fois à une Freebox et un forfait mobile. L’outil est directement accessible depuis cette page.

Le concept est simple : choisissez l’offre Freebox qui vous plaît le plus et le forfait mobile qui vous convient et vous pouvez ainsi découvrir combien coûtera votre abonnement par mois et le montant de vos économies à l’année.

Le choix s’effectue en cliquant sur les petites flèches au bord de chaque encadré

Si vous n’êtes pas familier avec les offres proposées par l’opérateur de Xavier Niel, il est possible de cliquer sur “voir le détail de l’offre” sous chaque forfait, afin d’être sûr d’avoir trouvé l’abonnement qui vous convient. Il suffit ensuite de cliquer sur “j’en profite” pour souscrire à l’offre Freebox et suivre la procédure d’abonnement classique.

Sur cette même page, l’opérateur de Xavier Niel vous explique également comment obtenir l’avantage Freebox. Soit simplement en souscrivant à vos deux offres puis en vous rendant dans votre espace abonné Mobile, dans la section avantage Freebox.

Free rappelle également les avantages permis par l’association de votre fixe à votre forfait mobile : la data illimitée, la possibilité de rattacher jusqu’à 4 forfaits sur une même ligne fixe et, bien sûr, les économies réalisées.