Free recrute en masse et facilite grandement vos candidatures avec un nouvel outil

Plus besoin de fouiller dans les quelque 600 offres d’emplois proposées par le groupe Iliad, Abby le fait pour vous.

Après un chatbot d’aide pour les problèmes de Freenautes, la maison-mère de Free lance un nouveau robot pour vous aider à trouver un job au sein du groupe. Iliad annonce en effet aujourd’hui qu’il est possible de demander l’aide d’Abby, petit robot dédié aux offres d’emploi de Free.

🚀🤩💬Vous souhaitez nous rejoindre ? Abby vous accompagne ! Tout savoir sur notre Groupe et trouver le job de vos rêves, c’est encore plus facile avec notre nouveau chatbot, activé sur les pages Carrières de notre site 💉 https://t.co/SCuR0aZN1D pic.twitter.com/rADwkJrfzy Groupe iliad (@GroupeIliad) May 7, 2021

Il suffit de se rendre sur le site d’Iliad, dans la section “Carrières” et vous verrez apparaître une petite fenêtre de discussion pour échanger avec cet adorable bot.

Le principe est très simple : vous aurez droit à des questions à choix multiples et serez guidé pour trouver l’offre adaptée à vos besoins, si elle est disponible. Les premières questions seront assez générales, comme “Quel type de contrat recherchez-vous ?”, puis “Dans quelle région ?” puis deviendront de plus en plus précises (dans quel domaine, si vous avez une préférence concernant le métier…) quelle .Le tout pour finalement aboutir à une des 630 propositions d’emplois du groupe Iliad.

Il suffit ensuite de cliquer sur “En savoir plus” et vous serez redirigé vers la page correspondant à vos recherches

Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez lancer une nouvelle recherche avec Abby, ou bien simplement vous rediriger vers le site habituel où Iliad poste ses offres d’emploi : https://free.softy.pro/offres. Pour rappel, nous publions quotidiennement de nouvelles offres d’emploi pour le groupe Free dans nos sections régionales, si vous désirez vous tenir au courant des diverses opportunités près de chez vous.