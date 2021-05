À quel forfait Free Mobile êtes-vous abonnés ?

Quel abonné Free Mobile êtes-vous ? Dites nous de quoi est faite la carte SIM installée dans votre smartphone.

Datavore ou économe, ou peut être pas adepte de Free Mobile ? L’opérateur de Xavier Niel propose deux forfaits historiques : le premier à 2€ avec deux heures d’appel et 50Mo de data et le second beaucoup plus musclé à 19.99€/mois avec 150 Go en 5G/4G+, appels, SMS/MMS illimités.

Cependant, de nombreuses offres gravitent autour de ce catalogue. On pense évidemment au forfait série Free, dont le contenu varie régulièrement et qui rebascule sur le forfait à 19.99€/mois au bout d’un an. Mais ce n’est pas tout, on peut également inclure l’avantage Freebox, qui permet de bénéficier au choix d’un forfait voix à 0€ ou d’un forfait illimité à 15.99€ ou 9.99€ pour les abonnés Freebox Pop.

L’opérateur lance aussi toutes les semaines des vente privées sur le site Veepee et depuis un an, le modèle adopté est souvent le même : le forfait historique de Free à 19.99€ par mois avec un smartphone offert contre un engagement de 24 mois.

En attendant la révolution mobile annoncée depuis longtemps par Xavier Niel, qui doit notamment adresser le marché du subventionnement de smartphone, les offres de l’opérateur restent sensiblement celles citées précédemment. Et chez Univers Freebox, après vous avoir demandé quelle Freebox trône dans votre salon, nous aimerions savoir avec quel forfait utilisez-vous votre smartphone. Utilisez-vous votre téléphone uniquement en voix, ou au contraire faites vous partie des datavores avec un forfait illimité ? Ou peut-être simplement êtes-vous abonné chez un autre opérateur ? Vous avez la parole et vous pouvez répondre à notre sondage ci-dessous.