Une nouvelle chaîne thématique française vient d’être ajoutée sur Freebox TV

Pour les amateur de voitures

Après l’arrivée de Gourmant TV et Top Santé TV, c’est une nouvelle chaîne thématique éditée par groupe Reworld Media, qui vient de rejoindre le bouquet TV de Free. Elle se nomme Auto Plus TV et est disponible sur le canal 232 de Freebox TV, Il s’agit d’une chaîne française sur la thématique sport qui annonce être “la chaîne TV qui se met à la place du conducteur et qui traite d’actualité, de tendance, d’astuces et de scoop.” Elle est proposée au tarif de 1,99€ par mois

Pour bénéficier de cette chaîne il peut être nécessaire de redémarrer votre Player. A noter également que pour le moment, il faut parfois plusieurs secondes avant que le flux de la chaîne ne soit diffusé. Il s’agit visiblement d’un bug temporaire qui devrait être corriger rapidement.