TélécFree, l’application de télécommande virtuelle pour les Freebox, se met à jour

L’application mobile TélécFree disponible sur iPhone et iPad profite d’une mise à jour pour améliorer sa compatibilité avec les derniers produits de la firme à la pomme.

Disponible gratuitement sur l’App Store d’Apple, TélécFree est une application permettant d’utiliser son smartphone iPhone ou sa tablette tactile iPad comme télécommande virtuelle pour le player Freebox. Pratique, si vous ne trouvez plus votre télécommande ou si vous êtes à court de piles quand les magasins sont fermés. Pour l’utiliser, il faut être connecté au même réseau Wi-Fi que le player Freebox et avoir renseigné le code télécommande dans l’appli.

Cette application n’avait pas été mise à jour depuis août 2020 et vient justement d’évoluer dans une version estampillée 7.1. Pas de grosses nouveautés au programme toutefois. Le développeur indique simplement quelques améliorations. Il s’agit en effet d’optimiser le fonctionnement avec les iPhone 12, la dernière génération de smartphones haut de gamme d’Apple, et le support d’iOS 14, l’OS mobile le plus récent de la firme à la pomme.