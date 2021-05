Choc des smartphones 5G à petit prix chez Free Mobile : Xiaomi Redmi Note 9T ou Oppo A54 ?

La boutique Free Mobile propose des smartphones Xiaomi Redmi Note 9T et Oppo A54 5G tous les deux compatibles avec la 5G et positionnés sous la barre des 300 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi Note 9T à 269 euros et Oppo A54 5G à 259 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais. L’écran : Oppo Dalle IPS, diagonale d’environ 6,5 pouces, définition Full HD+ et poinçon pour les deux, mais un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz pour l’écran du smartphone A54 5G. De quoi gagner en fluidité, en navigation comme en jeu. Oppo remporte cette manche. Notre classement : Oppo A54 5G (6,5 pouces, IPS, FHD+, 90 Hz et poinçon) Xiaomi Redmi Note 9T (6,53 pouces, IPS, FHD+ et poinçon) Performances : Xiaomi Le Xiaomi Redmi Note 9T profite d’un processeur plus véloce, ce qui sera bienvenu pour les tâches gourmandes. Dans les deux cas, on a une mémoire vive 4 Go et une plate-forme assurant la compatibilité avec la 5G. Notre classement : Xiaomi Redmi Note 9T (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Dimensity 800U avec 4 Go de RAM) Oppo A54 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 480 avec 4 Go de RAM) La photo : Oppo

Si les deux smartphones profitent d’un capteur principal de 48 Mégapixels, le modèle Oppo ajoute le module dédié à l’ultra grand-angle que son rival n’a pas. Pour le reste, la qualité promise en selfies est assez proche et les autres capteurs secondaires principalement là pour gonfler la fiche technique.

Notre classement :

Oppo A54 5G (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi Note 9T (48/2/2 Mégapixels au dos, 13 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi

Une batterie 5 000 mAh dans les deux cas, mais une charge un poil plus rapide pour le modèle Xiaomi dont le Redmi Note 9T remporte ainsi cette manche.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9T (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Oppo A54 5G (batterie 5 000 mAh et charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Oppo

Pas facile de départager les deux smartphones, chacun ayant ses arguments à faire valoir. Avec son écran supportant les 90 Hz et sa partie photo un poil plus étoffée, deux arguments loin d’être anecdotiques sur ce segment tarifaire, l’Oppo A54 5G se montre, selon nous, plus intéressant. Son stockage est certes moins important, mais pas trop étriqué non plus et extensible par carte MicroSD.