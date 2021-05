Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #166

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Une carte Free Yu-Gi-Oh pleine d’humour.

La start-up française Swile a tapé dans le mille en lançant avec humour et ironie une campagne de lancement de sa Swile Card regroupant tous les avantages employés (titres-restaurant, cadeaux, vacances).

Je vais mourir, ils ont un client en plus, grâce à cette pub 💀 pic.twitter.com/N7ZiqJsBXj sam😶‍🌫 ️ (@s_lbt27) April 29, 2021

Participer à une visio-conférence sur Zoom au volant de sa voiture en passant incognito, c’est possible. Cet homme l’a fait.

Le premier accès à internet et le premier Tweet de la Station spatiale internationale date seulement de 2010. Les astronautes utilisent une liaison par satellite.

Mais t’as du réseau ? T’es chez quel opérateur ? Mathieu Zagrodzki (@MatZagrodzki) April 24, 2021

On confirme !