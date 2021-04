Freebox TV : une nouvelle chaîne débarque

Avis aux abonnés Freebox détenteurs du bouquet Maghreb ou Maghreb +, la nouvelle chaîne généraliste algérienne Lina TV est désormais disponible sur les Freebox.

Arrivées en mai 2019 sur les Freebox, Maghreb et Maghreb + proposent des chaînes emblématiques pour les maghrébins de France et tous les passionnés de la culture d’Afrique du Nord. Evolutifs, les deux bouquets viennent d’accueillir une nouvelle chaîne, Lina TV sur le canal 579.

Lancée en octobre 2020, cette chaîne généraliste et non politicienne ambitionne “d’apporter un plus visuel et culturel à travers des programmes variés qui expriment la diversité et la richesse du patrimoine culturel algérien”.

Pour rappel, les bouquets Maghreb et Maghreb + sont respectivement proposés à 4,99€/mois et 7,99€/mois, ce nouvel ajout n’impacte pas leur tarif. Le premier pack compte 13 chaînes contre 19 pour le second. Différents thèmes sont regroupés, de l’information générale à des films et séries de réalisateurs internationaux en passant par des émissions lifestyle et mode. Retrouvez par exemple la chaîne algérienne Echourouk News articulant ses programmes autour de sujets d’actualité. Ou la chaîne El Djazaira (en Français et en Darija) proposant des émissions de concerts live, de cuisine ou encore des dernières tendances.