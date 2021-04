Google Assistant : les mots-clés “Ok Google” ne seront bientôt plus indispensables à l’assistant vocal

Des utilisateurs américains ont repéré une nouvelle option nommée « Guacamole » sur Google Assistant. C’est en réalité le nom de code d’une future fonctionnalité qui devrait être lancée au cours de la Google I/O du 18 mai prochain.

Le « Projet Guacamole » de Google a pour but de simplifier l’utilisation d’Assistant. Cette nouvelle fonctionnalité a déjà été déployée pour de nombreux utilisateurs américains cependant, ils ne peuvent pas encore l’utiliser.

Cette nouvelle option devrait vous permettre de stopper votre alarme ou encore de répondre à un appel téléphonique sans prononcer les fameux mots-clés « Ok Google ». En effet, il suffirait de répondre « Snooze » ou « Stop » à l’appareil concernant l’arrêt du réveil ou encore « Réponds » ou « Ignore » au sujet d’un appel, le smartphone serait à l’écoute en permanence.

Répondre à Google Assistant sans mot-clé est en réalité déjà possible sur d’autres périphériques tels qu’une enceinte connectée ou encore un écran Google Nest. En effet, depuis maintenant deux ans sur ces appareils, il est possible d’arrêter un minuteur ou une alarme dans certaines langues sans utiliser « OK Google ».

La firme de Mountain View devrait présenter cette nouvelle fonctionnalité lors de sa prochaine Google I/O qui aura lieu le 18 mai. Android 12 ne serait pas nécessaire pour cette nouvelle option. Il ne reste plus qu’à attendre l’arrivée de Guacamole pour la version française de Google Assistant qui ne devrait pas faire exception.

Source : 9To5Google