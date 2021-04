Android 12 : les applications non utilisées passeront en mode hibernation afin de libérer du stockage

Encore en cours de développement, Android 12 se dévoile et en scrutant le code source, XDA-Developpers a repéré une fonctionnalité plutôt pratique.

Même si Android 12 n’est pas encore disponible officiellement, on peut déjà avoir un aperçu de ce qu’il sera possible de faire avec cette mise à jour de l’OS Android. XDA-Developper a fouillé dans le code source de cette dernière et a repéré un mode hibernation.

En résumé ce mode va vous permettre de passer en mode veille vos applications non utilisées depuis longtemps. L’hibernation désactivera les autorisations des applications concernées ainsi que les notifications. Cette fonctionnalité supprimera également tous les fichiers temporaires liés à l’application ce qui permettra de libérer de l’espace de stockage sur votre appareil.

Une fonctionnalité similaire à ce qui est déjà proposé sur les produits sous iOS. Petite différence, chez Apple, les applications non utilisées sont désinstallées. Forçant l’utilisateur à réinstaller l’application s’il souhaite la réutiliser. Chez Google, l’application ne sera pas enlevée de votre smartphone.