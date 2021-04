Free et OCS offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One

Vous pouvez dès à présent découvrir le premier épisode de The Nevers sur l’Aktu Free de votre Freebox.

Nouvelle semaine, nouvelle découverte sur l’Aktu Free. Les abonnés Freebox Révolution, Delta, mini 4K et One peuvent dès à présent et jusqu’au 18 avril, découvrir l’épisode 1 de la toute nouvelle série HBO “The Nevers“, diffusée sur OCS.

Vous pouvez ainsi plonger dans les dernières années de Londres à l’époque victorienne. La ville est assaillie par les “Touchées”, des personnes se retrouvant dotées d’aptitudes extraordinaires. Certaines sont charmantes, d’autres très dérangeantes… Amalia True, une mystérieuse veuve au coup de poing un peu trop facile, et Penance Adair, une jeune et brillante inventrice, sont toutes deux à la tête de cette élite. Elles créent alors un foyer pour les “Touchées”, tout en combattant les forces de Mal, pour faire de la place à celles et ceux que l’Histoire, telle que nous la connaissons, aimerait oublier…

Une série de Joss Whedon qui a déjà réalisé le premier volet d’Avengers et, plus proche du petit écran, Buffy contre les vampires ou Firefly. Le reste de la série sera diffusé sur OCS (Canal 37) . L’opérateur de Xavier Niel propose d’ailleurs l’accès aux 4 chaînes OCS et à l’ensemble des programmes à la demande pour 5.99€/mois au lieu 11.99€/mois jusqu’au 30 avril, sans engagement. Passé cette date, le tarif promotionnel prend fin.