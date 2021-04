Test de l’Asus Rog Phone 5 : le smartphone gamer ultime

Univers Freebox vous propose aujourd’hui le test de l’Asus Rog Phone 5, un smartphone taillé pour le jeu mobile. Une belle expérience à condition d’être également conquis par le gabarit.

Avant de passer au test, voici les principales caractéristiques de l’Asus Rog Phone 5 en version 16/256 Go qui nous a été prêté par la marque et qui coûte 999 euros. Notez qu’il existe également des configurations 8/128 et 12/256 Go moins onéreuses, à respectivement 799 et 899 euros.

Fiche technique de l’Asus Rog Phone 5 : les caractéristiques

Processeur : octa-core jusqu’à 2,84 GHz (chipset Snapdragon 888)

Mémoire vive : 16 Go en LPDDR5

Écran : dalle AMOLED 6,78 pouces avec une définition 2 448 x 1 080 pixels

et un taux de rafraîchissement 144 Hz

Audio : double haut-parleur stéréo

Stockage : 256 Go UFS 3.1 non extensible par carte MicroSD

Gestion SIM : deux logements Nano-SIM dédiés dans un tiroir de la tranche gauche

Compatibilité 4G : support des bandes B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66 et B71

Compatibilité 5G : support des bandes N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N28, N38, N40, N41, N66, N71, N77, N78 et, N79

Triple capteur photo au dos (organisation en ligne) : 64 + 13 + 5 Mégapixels

(principal + ultra grand-angle 125 degrés et macrophotographie)

Capteur photo à l’avant : 24 Mégapixels dans une fine bordure

Prise casque 3,5 millimètres : oui (tranche inférieure)

Connectique de charge : USB-C (tranche inférieure)

Support Wi-Fi : version Wi-Fi 6

Connectivité Bluetooth : version 5.2

NFC : oui

Batterie : 6 000 mAh non amovible

Recharge filaire : support de la charge 65 Watts (bloc inclus dans la boîte)

Recharge sans-fil : non

Système d’exploitation : Android 11 avec l’interface ROG UI

Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale ou lecteur d’empreintes digitales sous la dalle

Patchs de sécurité installés durant notre test : janvier 2021

Un smartphone massif

Nous l’avons senti à la réception du colis, en nous demandant même ce qu’il pouvait bien y avoir en plus à l’intérieur du carton. Or il y avait seulement la boîte avec le smartphone et celle avec le ventilateur.

Avec ses 239 grammes, l’Asus ROG Phone 5 ne joue clairement pas dans la catégorie poids plume, tout comme le bloc chargeur qui l’accompagne d’ailleurs. C’est un bon bébé que l’on aura du mal à oublier, en particulier dans une poche. Durant une séance de footing de 2 heures, nous avions la certitude qui n’avait pas quitté notre poche, et pas seulement parce que la musique continuait de tourner dans les écouteurs.

En main, la préhension est bonne, y compris avec la coque de protection (partielle) fournie. À condition bien évidemment, d’avoir les mains adaptées à un tel format. Il y a juste ce cache en silicone sur la tranche gauche, pour protéger le second port USB et le port magnétique pour les accessoires, que l’aura vite fait de retirer ou de perdre tant il ne tient pas bien en place et s’en va au passage du doigt. D’où peut-être le fait que le constructeur en ait prévu de deux de rechange dans la boîte.

Visuellement, l’Asus ROG Phone 5 passe difficilement inaperçu avec son gabarit. Avec un écran de 6,78 pouces, on est plus proche d’une mini tablette tactile que d’un smartphone. L’éclairage au dos n’est pas non plus prévu pour la discrétion. Pensez d’ailleurs à le couper le soir si vous utilisez et gardez le smartphone dans la chambre. Idem pour la diode de notification.

Écran XXL et fluide, le paquet côté son

Avec l’Asus Rog Phone 5, les joueurs vont être servis. Le smartphone propose en effet une dalle AMOLED, une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement 144 Hz. Bref, un écran taillé pour le multimédia. Il y a de fines bordures, mais c’est pour la bonne cause.

Les bordures permettent en effet d’envisager de vrais haut-parleurs. Et, on peut le dire, le résultat est tout simplement excellent. On a un son puissant et chargé en basses, en plus d’être stéréo. Un pur bonheur en vidéo comme en jeu vidéo. De quoi également disposer d’une petite enceinte d’appoint pour de la musique lors d’un pique-nique ou même dans la chambre.

Avec son smartphone, Asus fournit des écouteurs filaires. S’ils ne paient pas spécialement de mine et si le bruit du plastique perçu lorsqu’on les attrape n’emballe pas plus que cela, le rendu est finalement très bon. On a vraiment plaisir à les utiliser.

Joueur et photographe

L’Asus Rog Phone 5 a mis le paquet pour sa cible initiale, à savoir les joueurs. Mais quid de la photo ? Eh bien, les clichés sont vraiment bons. Chose appréciable aussi : la très bonne intégration du bloc photo à l’arrière. La bonne épaisseur du smartphone (9,9 millimètres, pour ne pas dire 1 centimètre) n’est sans doute pas étrangère à cela.

Ci-dessous, une photo de jour, puis sa version ultra grand-angle, par un matin assez moche côté météo :

Des photos en intérieur avec du flou d’arrière-plan, avec un félin calme pour une fois :

D’autres photos qui serviront à coup sûr pour illustrer nos futurs articles :

Deux photos avec le mode macro (Plus/Macro), avec une deuxième qui a été, comme le voyez, un peu plus compliquée :

Des photos le soir, puis leurs versions corrigées par le mode nuit (Plus/Nuit) qui fait un excellent boulot :

Deux selfies en extérieur, avec du flou d’arrière-plan :

Dual-SIM, 4G 700 MHz et 5G

Avec son chipset Snapdragon 888 et le modem X60, l’Asus Rog Phone 5 s’annonce compatible 5G. Il gère en outre la 4G 700 MHz (B28) et propose une gestion dual-SIM grâce à deux logements Nano-SIM dans le tiroir de couleur rouge en bas de la tranche gauche.

Ci-dessous, des débits en intérieur :

Et d’autres, obtenus en extérieur :

Une vraie bête de course, un régal en jeu

Avec le chipset Snapdragon 888 associé à de la mémoire vive LPDDR5, l’Asus Rog Phone 5 offre une sensation de grande réactivité au quotidien, y compris dans les jeux gourmands. Ajoutez-y le très bon écran, l’excellent son et les gâchettes tactiles sur la tranche droite pour étendre les zones de contact et vous voilà avec le parfait compagnon de jeu. Tant de réactivité, c’en est presque injuste pour nos adversaires.

Asus nous a fourni le ventilateur AeroActive Cooler 5 à greffer au dos (vendu à part, à 59,99 euros). Il n’a jamais été franchement nécessaire durant notre test. Très sollicité, le smartphone a en effet chauffé, mais de manière homogène et jamais de façon désagréable. L’accessoire se montrera en revanche utile pour ceux jouant parfois à la manette, désirant des contrôles supplémentaires (ajout de gâchettes au dos) ou voulant garder regarder une série ou un film en ayant le smartphone tenu par une béquille.

Les performances générales s’expliquent également par la mémoire interne ultra rapide. Ci-dessous, les débits en écriture et lecture mesurés avec l’outil Disk Speed :

Énorme batterie, charge ultra rapide

Pour expliquer le poids de l’Asus Rog Phone 5, il y a également la batterie 6 000 mAh à bord. Elle permettra de franchir tranquillement la journée sans jamais se restreindre et d’aller sans souci vers les deux jours lors d’un usage un peu plus modéré.

Ci-dessous, un exemple d’utilisation : départ à 10h18 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 10h48 avec 12 %

1 heure et 15 minutes de jeu avec le son du smartphone

4 heures et de 5 minutes de streaming audio avec les écouteurs filaires

25 minutes de YouTube avec les écouteurs filaires

55 minutes de YouTube avec le son du smartphone

Consultation et alertes Twitter / Gmail

Surf sur Internet

SMS

1 appel voix de 30 minutes

5 mises à jour d’applications

Tests de débit

Benchmark

Fonctionnement continu de TousAntiCovid

Éclairage système coupé

Ci-dessous, un deuxième d’utilisation : départ à 13h16 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 19h08 avec 16 %

20 minutes de YouTube avec le son du smartphone

1 heure et 5 minutes de jeu avec le son du smartphone

1 heure et 55 minutes de streaming audio avec les écouteurs Bluetooth

Consultation et alertes Twitter / Gmail

Surf sur Internet

SMS/MMS

Photos

2 mises à jour d’applications

2 téléchargements d’applications

Tests de débit

Fonctionnement continu de TousAntiCovid

Éclairage système activé

Pour faire le plein, Asus fournit un chargeur filaire 65 Watts. Cela permet d’arriver à 100 % assez rapidement malgré la taille conséquente de la batterie. Dans notre cas, en moins d’une heure, c’était bouclé. Pratique aussi pour des charges express.

Ci-dessous, un suivi de charge :

9h25 : 3 %

9h30 : 20 %

9h35 : 38 %

9h40 : 51 %

9h45 : 62 %

9h50 : 73 %

9h55 : 84 %

10h00 : 91 %

10h05 : 96 %

10h10 : 98 %

10h12 : 99 %

10h18 : 100 %

Toujours pas de charge sans-fil en revanche. Le constructeur ne la trouve effectivement pas pertinente au regard des performances offertes par sa charge filaire.

Le système Android 11

En sortie de boîte, l’Asus Rog Phone 5 tourne avec un système d’exploitation Android 11. On le choix entre un thème classique ou un thème gamer. Nous avons évidemment choisir le second.

Au niveau des fonctionnalités pratiques, on peut citer :

Le choix entre la navigation par gestes ou avec la barre de navigation

La gestion avancée des gestes

Le mode Always-on Panel

L’éclairage nocturne pour la lecture le soir

Le mode nuit

La diode de notification

Pratique également, l’application Armoury Crate pour gérer tout l’aspect gaming du Rog Phone 5. Elle permet de gérer les jeux installés, les gâchettes tactiles (AirTiggers), l’éclairage système et le fonctionnement du ventilateur. On a également accès à une sélection de jeux supportant le rafraîchissement 120 ou 144 Hz, le GamePad et les AirTiggers. Un outil aux petits oignons, en somme.

Côté applications préinstallées dans le cadre de partenariats commerciaux, rien d’exotique et on peut presque tout désinstaller. Nous avions plus précisément Facebook, Instagram, Messenger, Netflix et Stadia. Pour la quatrième, on pourra seulement la désactiver.

Concernant enfin la partie sécurité, le lecteur d’empreintes digitales sous la dalle et la reconnaissance faciale avec le capteur photo avant fonctionnaient bien et se montraient réactives.

Seul regret toutefois : nous avions les patchs de janvier 2021 durant notre test. Le constructeur nous a assuré que ça n’était qu’une question de semaines avant la disponibilité d’une mise à jour apportant des patchs plus récents.

VERDICT

Avec ses performances de haut vol, son écran XXL ultra fluide, son système audio à couper le souffle, son endurance excellente, sa charge vraiment rapide et son application Armoury Crate aux petits oignons, l’Asus ROG Phone 5 est un excellent smartphone gamer, mais pas seulement. Le constructeur n’a pas délaissé la partie photo. Tout cela a toutefois deux contreparties : un prix démarrant à 799 euros et un gabarit qui ne conviendra pas à toutes les mains et toutes les poches.