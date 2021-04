Freebox TV : -50% pour deux bouquets pendant 3 mois

A l’occasion du Ramadan, les packs Arabia et Musulman sur Freebox TV sont proposés à moins 50%.

Deux nouvelles promos sur Freebox TV. Jusqu’au 30 juin prochain, à l’occasion du Ramadan, vous pouvez profiter de deux bouquets TV à moitié prix.

Le pack Arabia est ainsi proposé à 2,99€/mois pendant trois mois, au lieu de 5,99€. Vous y retrouverez un ensemble de chaîne arabes pour les amoureux de la culture orientale, du Moyen-Orient à l’Afrique du Nord. News, débats, émissions musicales, programmes pour enfants, Le Pack Arabia déploie une palette de programmes pour tous les goûts. Il comprend 12 chaînes, dont voici la liste :

Canal 555 : Ennahar TV

Canal 566 : El Hiwar El Tounsi

Canal 575 : Iqraa

Canal 659 : Carthage +

Canal 660 : PNC Food

Canal 666 :Mazzika

Canal 667 :Panorama Cinema

Canal 668 : Panorama Drama

Canal 670 : MBC Masr

Canal 671 : MBC Drama

Canal 672 : MBC3 (Melody Kids)

Canal 673 : MBC

Vient ensuite le pack Musulman, dont le prix passe à 1.99€/mois pendant trois mois, au lieu de 3,99€/mois. Il est dédié aux familles musulmanes et propose huit chaînes de télévision musulmanes culturelles et religieuses pour plonger dans les enseignements de l’islam. A noter d’ailleurs l’arrivée de deux nouvelles chaînes au sein de ce pack : Al Anis (Canal 675) et Al Majd Documentary (canal 676).

Canal 575 Iqraa

Canal 661 AM H Quran

Canal 662 AM Al Hadeeth

Canal 663 AM Space C.

Canal 664 Iqraa International

Canal 665 Azhari TV2

Pour profiter de ces promos, rendez-vous sur l’un des canaux idoine et munissez-vous de votre code d’achat pour vous abonner.