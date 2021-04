Free Réunion : un service gratuit pour éviter la surfacturation à l’étranger

Free mobile dispose depuis son lancement sur l’île d’une option qui pourrait être intéressant pour les globe-trotters. Le service “renvoi sur messagerie à l’étranger” permet d’éviter les mauvaises surprises lors d’un séjour loin de La Réunion et en dehors des frontières européennes.

Si vous avez prévu de voyager à l’étranger avec votre mobile et votre forfait complétement toké, et que vous ne souhaitez pas être facturé pour les communications entrantes, vous avez maintenant la possibilité d’activer ce service. Il se situe sur l’espace abonné mobile.free.re, via le menu “Mes services”.

Le service “renvoi sur messagerie à l’étranger” fera basculer les appels entrants sur votre messagerie vocale lorsque vous vous trouvez à l’étranger, tout en vous laissant la possibilité de laisser votre mobile allumé.

Le service est inclus dans le forfait Free à 9€99 et vient compléter la panoplie des services déjà disponible gratuitement.