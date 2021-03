Phishing : FranceConnect est la cible de cybercriminels, attention à vos mails

Toute technique est bonne pour tenter d’arnaquer les gens. Une nouvelle campagne de phising cible un service utilisé par environ 20 millions de personnes en France.

Vendredi 26 mars, les autorités ont alerté les Français sur une campagne de phising ciblant le service FranceConnect. Ce service permet de garantir l’identité de la personne lorsque celle-ci souhaite se connecter à un service public comme le site de l’assurance maladie ou celui des impôts entre autres.

Le Réseau des enquêteurs numériques et des acteurs de la prévention et de la protection numérique de la Gendarmerie nationale a publié un tweet sur son compte indiquant que des mails frauduleux se faisant passer pour FranceConnect étaient envoyés en ce moment.

🛒 Campagne de #phishing en cours par email concernant #FranceConnect Si vous avez un doute sur un email, consultez https://t.co/fbDnvBdasJ pour plus d’informations. pic.twitter.com/ZT29RmEXQE CyberGEND (@CyberGEND) March 26, 2021

Le mail pirate indique qu’une connexion a était effectuée via FranceConnect et que si vous n’êtes pas à l’origine de cela vous pouvez cliquer sur un lien pour le signaler. Évidemment ce lien n’a rien de vrai et ne vous redirigera pas vers une page appartenant à FranceConnect, il aura seulement pour but de vous dérober vos identifiants.

Dans le cas où vous auriez reçu ce mail et malheureusement renseigné vos informations personnelles sur la page créée par les cybercriminels, réagissez tout de suite. Vérifier sur votre compte FranceConnect si aucune action indésirable n’a été effectuée sans votre accord. Suite à cela, informez les autorités compétentes sur la plateforme du gouvernement nommée “Cybermalveillance”. Changez aussi votre mot de passe s’il est utilisé sur plusieurs services.

Source : RTL