Orange : une vidéo retraçant l’histoire du réseau cuivre, qui a 50 ans

Avant l’arrivée de la fibre optique, il y a eu le réseau cuivre. Redécouvrez son histoire en accéléré et quelques chiffres à son sujet.

Dans une vidéo d’environ 2 minutes, Orange revient sur l’histoire du réseau cuivre, également appelé réseau RTC (pour Réseau Téléphonique Commuté). En France, il a été lancé dans les années 70 et a servi par la suite au lancement d’Internet en haut débit, avant que la fibre optique n’arrive avec ses plus gros débits et son infrastructure moins sensible aux intempéries.

Si l’extinction de ce réseau cuivre est programmé pour 2030, l’opérateur historique rappelle que celui-ci est toujours en activité, 50 ans après. Il donne quelques chiffres à son propos : 22,6 millions de lignes encore actives, 15 millions de poteaux et 1 million de kilomètres de câble. Rappelons d’ailleurs que l’Arcep a récemment insisté sur la nécessité d’en assurer la maintenance, afin de garantir une bonne qualité de service aux abonnés en attendant leur bascule sur le réseau fibre optique. La semaine dernière, Laure de la Raudière dénonçait un “calvaire” pour les abonnés et une situation “inacceptable” à ses yeux.

Dans la même veine, rappelons qu’Orange permettait récemment de (re)découvrir l’histoire du minitel et celle des cabines téléphoniques, deux technologies qui ont disparu avec la démocratisation d’Internet et de la téléphonie mobile.