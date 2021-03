Cdiscount Mobile dégaine des forfaits mobiles 80 et 200 Go à prix cassé

Cdiscount Mobile commercialise deux forfaits mobiles s’adressant aux gros consommateurs de data. Pas de 5G en revanche pour eux.

La marque Cdiscount Mobile, désormais dans le giron de Bouygues Telecom, propose deux gros forfaits mobiles en promotion jusqu’au 1er avril 2021.

Facturé 3,99 euros au lieu de 16,99 euros par mois pendant 6 mois, le premier inclut 80 Go de data depuis la France Métropolitaine (débit ajuste au-delà) et 8 Go depuis l’Europe et les DOM. Revenant à 9,99 euros au lieu de 24,99 euros par mois durant la première année, le second donne accès à 200 Go de data depuis la France Métropolitaine (débit réduit au-delà) et 5 Go en roaming. Sans engagement et compatibles 4G, tous les deux intègrent par ailleurs les appels, SMS et MMS en illimité. À noter qu’il faut prévoir 10 euros, payables à la commande, pour l’achat de la carte SIM triple découpe.

Comme NRJ Mobile ou Auchan Telecom, la marque Cdiscount Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom.