Smartphones : la nouvelle famille OnePlus 9 en approche, Samsung dévoile trois Galaxy A, dont un modèle 5G

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu : trois modèles de milieu de gamme chez Samsung, parmi lesquels un compatible 5G, et une nouvelle génération attendue chez OnePlus.

Cette semaine, Samsung a présenté trois nouveaux smartphones de milieu de gamme : des Galaxy A52, Galaxy A52 5G et Galaxy A72 qui coûteront 349, 429 et 449 euros respectivement. Le second a d’ailleurs fait son apparition dans la boutique Free Mobile. Concernant les fiches techniques, les Galaxy A52 et A52 5G s’équipent d’un écran AMOLED 6,5 pouces Full HD+, d’un son stéréo, d’un capteur photo 64 Mégapixels au dos, d’un capteur photo 32 Mégapixels à l’avant et d’une batterie 4 500 mAh avec charge rapide. Le modèle 4G embarque un chipset Snapdragon 720G et une dalle 90 Hz, tandis que le modèle 5G profite du chipset Snapdragon 750G et d’une dalle 120 Hz. Le Galaxy A72 reprend les caractéristiques du Galaxy A52, mais dans un format plus grand (6,7 pouces) et avec une batterie plus grosse (5 000 mAh). Il ajoute en outre le capteur dédié au zoom, absent des A52 et A52 5G. Les trois smartphones sont certifiés IP67 pour l’étanchéité et fournis avec Android 11.

De son côté, OnePlus affûte ses armes pour un événement programmé le 23 mars, soit mardi qui vient. Celui-ci permettra de découvrir les smartphones de la nouvelle série OnePlus 9. Concernant les caractéristiques, on attend le chipset Snapdragon 888, soit le dernier cri de Qualcomm, mais également l’écran AMOLED 120 Hz, l’accent mis sur la photo grâce au partenariat avec Hasselblad et la charge ultra rapide en filaire (65 Watts) comme en sans-fil (50 Watts).

L’événement du 23 mars permettra aussi de découvrir la OnePlus Watch, première montre connectée du constructeur. Le teasing montre d’ailleurs un design rond. CEO Pete Lau a promis un design époustouflant et une expérience haut de gamme à prix accessible.