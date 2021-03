Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #160

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Humour noir. Ce n’est pas passé inaperçu, un datacenter d’OVH a été victime d’un incendie la semaine dernière à Strasbourg. De quoi inspirer les plus sadiques des internautes !

Vues de loin, des données partent en fumée.

Image rare d’un fournisseur Internet en train d’uploader les données de ses clients dans le Cloud. pic.twitter.com/EQb1tOKMGc Nain Portekoi (@Nain_Portekoi) March 10, 2021

Quand le serveur de la Freebox Pop ne tient qu’à un fil de fibre optique !

Le technicien @free qui a installé ma @Freebox est vraiment chaud. Ça c’est du travail de qualité ! (Big up à la fibre pour empêcher que la box ne tombe) pic.twitter.com/g5Od3HvCbo Justin (@jissboss) March 12, 2021

Conspiration : n’utilisez plus Chrome !

[nous sachons] C’est passé un peu inaperçu mais en 2018 la chaîne turque @beyaztv révélait le secret du navigateur Chrome. pic.twitter.com/Ilv7e468YR Alexis Kauffmann (@framaka) March 11, 2021

Le chatbot de Free Mobile fait des siennes. Une question sur la 5G et le voilà qui parle de la Côte d’Ivoire et du Botswana.

La maladresse de la patronne d’Orange France lors de la journée internationale des droits de la Femme.

Orange qui fait son thread pour la journée de la femme, et voici la première photo qu’on voit, une femme qui regarde dans la fibre….

Merci de nous représenter comme ça…. pic.twitter.com/5x5c2nkS2E Cécile (@AtaxyaNetwork) March 8, 2021

Vertigineux, des techniciens à pied d’oeuvre sur une antenne radio installée sur l’Empire State Building à New York !

Engineers working on the Radio antenna on the Empire State Building❕ pic.twitter.com/JMPnZ6JFHd RossRadio (@cqcqcqdx) March 8, 2021

