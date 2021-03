Netflix lance une nouvelle fonctionnalité pour informer davantage sur les contenus à regarder

Netflix propose désormais une option pour mieux savoir dans quel genre de série ou film vous allez vous lancer. La fonctionnalité est uniquement disponible sur navigateur pour le moment.

Peur de vous lancer dans une série trop longue, ou trop vieille ? Netflix permet désormais aux utilisateurs sur navigateur d’activer une option pour avoir des infos sur votre programme directement depuis la page d’accueil.

Lors de l’ouverture de la version web de Netflix, une pop-up apparaît et vous propose d’activer ou non les “infos sur le titre”. Cette option permet ainsi de compléter votre écran d’accueil en affichant des informations complémentaires sur le film ou la série qui vous attire.

L’option est activable à tout moment, grâce à un bouton à droite de l’icône de votre profil

Ainsi, à la place d’une simple miniature pour vous vendre une série, vous aurez accès au nombre de saisons disponibles sur la plateformes, à l’année de parution de la dernière saison et à un extrait de synopsis. Il est toujours possible de cliquer sur le programme pour en savoir plus.

Avec l’option activée (en haut) contre la version sans (en bas)