Free Mobile lance enfin l’option “détachement de ligne” sur la nouvelle interface abonné

Vous pouvez maintenant vous séparer de vos lignes secondaires

C’est une “nouveauté” qui était attendue depuis longtemps, et dont nous vous annoncions l’arrivée imminente il y a à peine 2 jours : Free permet maintenant de détacher les lignes secondaires sur la nouvelle interface abonné. Cela est très pratique par exemple pour les couples qui se séparent et qui utilisent le même compte Free Mobile pour gérer plusieurs ligne (multiligne). Depuis que la nouvelle interface a été lancée, cette option n’était plus disponible et les abonnés n’avaient d’autre choix que de résilier la ligne secondaire s’il souhaitaient la dissocier.