Bouygues Telecom riposte face au Big Red de SFR avec deux forfaits 100 et 200 Go

Sur fond de la guerre autour de la data, Red by SFR vient de dégainer deux forfaits 100 et 200 Go à tarifs promotionnels. Sans surprise, Bouygues Telecom lui emboîte le pas.

Bouygues Telcom annonce en effet deux séries limitées B&You sans engagement disponibles jusqu’au 17 mars 2021. Affichée à 12,99 euros par mois, la première formule intègre les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 100 Go de data depuis la France Métropolitaine, dont 12 Go utilisables depuis le reste de l’Europe et les DOM. Coûtant 14,99 euros par mois, la seconde fait passer les enveloppes pour l’Internet mobile à respectivement 200 et 15 Go. Comme à l’accoutumée, il faudra prévoir 10 euros au moment de la commande pour l’achat de la carte SIM triple découpe. Notez pour terminer qu’il s’agit de forfaits limités à la 4G. Pas de 5G avec eux.

Deux offres B&You qui sont donc calquées sur celles présentées plus tôt par Red by SFR, la marque low cost de l’opérateur au carré rouge. De son côté, Free Mobile a dégainé un nouveau forfait série Free 80 Go à 10,99 euros par mois. Quant à Sosh, la marque d’Orange, elle propose des séries limitées 60 et 70 Go, à respectivement 13,99 et 14,99 euros par mois. Jusqu’à aujourd’hui, NRJ Mobile commercialise des forfaits 50 et 100 Go.