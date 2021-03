iCloud : il est désormais possible de transférer facilement vos photos vers Google Photos, Apple s’ouvre

Voilà une fonctionnalité bien pratique désormais proposée par Apple. Jusqu’à maintenant, transférer vos photos stockées sur iCloud vers Google Photos pouvait s’avérer être une manipulation prise de tête.

Un temps révolu. Apple propose désormais un outil permettant de transférer vos photos et vidéos en quelques clics d’iCloud à Google Photos. À noter que cette manipulation ne fonctionne que dans un sens c’est-à-dire d’iCloud à Google Photos. Les Live Photos, les albums partagés, albums intelligents et flux de photos ne pourront pas être transférés vers le service de Cloud de Google.

Avant d’initier le transfert de vos photos et vidéos d’iCloud vers Google Photos, vérifiez que ce dernier dispose d’assez d’espace de stockage pour accueillir vos éléments photos et vidéos et que votre identifiant Apple utilise une authentification à deux facteurs. Suite à cela, rendez-vous sur “privacy.apple.com”, connectez-vous à votre compte Apple et sélectionnez ” Transférer une copie de vos données” et suivez les instructions. Lorsque ceci sera fait, un premier email sera envoyé afin de vous notifier de votre demande de transfert et un second email lorsque ce dernier sera terminé. Lorsque vos photos et vidéos seront disponibles sur Google Photos le nom du fichier se nommera ” Copie de”.

Source : Apple