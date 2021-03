Déploiement 5G : malgré son avance au général, Free se classe premier en activations sur la bande 3,5 GHz en février

Free a largement misé sur la bande 700 MHz pour étendre son réseau 5G. L’opérateur n’oublie pas la bande 3,5 GHz offrant de meilleurs débits. C’est d’ailleurs lui qui a activé le plus sur celle-ci.

Au 1er mars 2021, Free reste ainsi premier en nombre de sites 5G avec 15 735 sites autorisés et 7 054 sites activés, grâce à 7 054 sites émettant sur la bande 700 et 574 sites émettant sur la bande 3,5 GHz. Un site pouvant pour rappel utiliser plusieurs bandes de fréquences.

Si Free fait cavalier seul sur la bande 700 MHz permettant une couverture plus étendue et une meilleure pénétration dans les bâtiments, Orange continue de mener la danse sur la bande 3,5 GHz offrant les meilleurs débits avec 808 sites opérationnels sur cette bande. Free Mobile, Bouygues Telecom et SFR suivent avec respectivement 574, 435 et 260 sites émettant sur cette bande de fréquences.

Ci-dessous, le classement en nombre de sites actifs par opérateur :

Free Mobile : 7 054 sites 5G actifs (pour 15 735 autorisés)

Bouygues Telecom : 2 502 sites 5G actifs (4 156 autorisés)

Orange : 1 057 sites 5G actifs (2 828 sites autorisés)

SFR : 931 sites 5G actifs (2 244 autorisés)

Free s’active sur la 5G 3,5 GHz

Si Free profite d’une large avance grâce à l’utilisation de la bande 700 MHz, sur laquelle il a activé 780 sites, l’opérateur de Xavier Niel a également cravaché durant le mois de février sur la bande 3,5 GHz pour rattraper son retard Orange. Free a en effet procédé à 163 activations sur la bande 3,5 GHz, contre 96, 73 et 60 SFR pour Orange, Bouygues Telecom et SFR.

Ci-dessous, le classement par opérateur :

Free Mobile : + 163 activations en février (+ 326 autorisations)

Orange : + 96 activations (+ 340 autorisations)

Bouygues Telecom : + 73 activations (+ 206 autorisations)

SFR : + 60 activations (+ 111 autorisations)