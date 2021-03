Clin d’oeil : Orange permet aux abonnés Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom de se protéger

Le saviez-vous ? S’il communique très peu à ce sujet, Orange propose une application mobile sur Android et iOS permettant de se protéger des appels indésirables.

La protection antti-spam pour tous made in Orange. Baptisé “Orange Téléphone”, ce service utile et efficace n’est pas seulement destiné aux clients de l’opérateur historique, il s’adresse aussi aux abonnés Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom. Cependant, certaines fonctionnalités restent réserves aux détenteurs d’une carte SIM Orange ou Sosh comme l’affichage du nom des professionnels grâce à un annuaire inversé, les alertes sur les numéros surtaxés et l’accès aux numéros d’urgence. Pour les autres, seule la fonction anti-spam est disponible pour

Développée par le site Orange Labs de Lannion, l’application permet d’en savoir un peu plus sur un appel inconnu. Une probabilité affichée à l’écran permet de repérer un démarchage ou une arnaque, sur la base des signalements des autres utilisateurs. Libre à vous ensuite de décrocher ou non l’appel au regard de cette information.

D'autres fonctions sont disponibles. On peut citer l'affichage du nom des professionnels grâce à un annuaire inversé, les alertes concernant les numéros surtaxés et l'accès aux numéros d'urgence.

